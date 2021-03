'Ndrangheta, arrestato a Lisbona il boss Francesco Pelle

Carabinieri

Il boss della 'ndrangheta Francesco Pelle, 43 anni, è stato arrestato a Lisbona. E' stato scovato dai carabinieri in una clinica della capitale portoghese dove era in cura per il Covid. Il boss soprannominato "Ciccio Pakistan" era irreperibile dal 2019, dopo che la Cassazione aveva rigettato il suo ricorso contro la condanna all'ergastolo per la strage di Natale di San Luca del 2006.