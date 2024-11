Nave naufraga nel Mar Rosso: dispersi 31 turisti e 14 membri d'equipaggio

Una nave turistica che stava effettuando una crociera sulle coste di Marsa Alam sul Mar Rosso, in Egitto, è affondata. Le autorità egiziane hanno confermato che sono stati salvati solo "alcuni sopravvissuti", mentre 31 turisti di varie nazionalità e 14 membri dell'equipaggio "risultano dispersi. Le ricerche sono in corso con il coinvolgimento di diverse autorità". Non sono state rese note le nazionalità dei turisti coinvolti.