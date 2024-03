Nave Duilio abbatte un drone nel Mar Rosso, Crosetto: "Houthi violano il diritto internazionale"

Nave Duilio, il cacciatorpediniere lanciamissili della Marina Militare, "in attuazione del principio di autodifesa, ha abbattuto un drone nel Mar Rosso".

Lo ha reso noto il ministero della Difesa, in riferimento alla missione Aspides. Il drone, dalle caratteristiche analoghe a quelli già usati in precedenti attentati, si trovava in volo nella direzione della nave italiana, a circa sei chilometri di distanza.