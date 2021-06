Navalny, Usa: "Il bando contro la sua organizzazione è inquietante"

IPA

Gli Usa hanno condannato la decisione della giustizia russa di designare come "estremisti" i gruppi dell'organizzazione di Aleksey Navalny, definendola "particolarmente inquietante". "Questa decisione mette i dipendenti, i volontari e i simpatizzanti in tutta la Russia sotto la minaccia di procedimenti penali per l'esercizio dei diritti umani fondamentali", ha denunciato il portavoce della diplomazia americana, Ned Price.