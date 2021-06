Navalny, staff: documenti segreti dell'ospedale Omsk provano l'avvelenamento

twitter

Gli avvocati del leader dell'opposizione russa Alexei Navalny sono riusciti ad accedere ai documenti medici relativi al suo ricovero in ospedale a Omsk, dopo che l'attivista si sentì male per quello che è stato internazionalmente riconosciuto come avvelenamento con agente Novichok. Secondo il sito web di Navalny, i legali hanno potuto fotografare i documenti, che conterrebbero elementi sufficienti per una diagnosi di "avvelenamento da organofosfati".