Navalny, il Cremlino accusa di "interferenze" l'ambasciata Usa

Afp

Il Cremlino ha accusato l'ambasciata americana a Mosca di "interferenze" negli affari interni della Russia dopo le manifestazioni antigovernative di sabato in diverse città per chiedere la liberazione del dissidente Aleksey Navalny. Il portavoce della presidenza Dmitry Peskov ha criticato in particolare un comunicato in cui venerdì la sede deplomatica invitava i cittadini Usa ad evitare le aree delle proteste, indicandole nei dettagli.