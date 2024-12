Sono quasi 70 i dispersi nel naufragio, avvenuto il 19 dicembre, nelle acque marocchine di una imbarcazione di migranti in rotta verso la Spagna. Lo afferma il governo maliano. "I passeggeri della nave diretta in Spagna erano inizialmente 80 persone e tra le vittime sono purtroppo stati identificati 25 giovani maliani", ha affermato il governo in un comunicato stampa. In undici sono stati salvati.