Naufragio di migranti al largo dell'isola greca di Lesbo: quattro morti

Quattro migranti sono morti dopo che la loro imbarcazione è affondata al largo dell'isola greca di Lesbo, nell'Egeo settentrionale. Lo rende noto la Guardia costiera ellenica. I corpi sono stati recuperati in mare durante le operazioni di ricerca e soccorso, mentre finora 34 migranti superstiti al naufragio sono stati ritrovati sani e salvi sulla costa meridionale dell'isola. Stando alle prime informazioni, sull'imbarcazione viaggiavano 38 persone, di cui non si conosce ancora la nazionalità.