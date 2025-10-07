Logo Tgcom24
almeno 34 superstiti

Naufragio di migranti al largo dell'isola greca di Lesbo: quattro morti

07 Ott 2025 - 14:34
Quattro migranti sono morti dopo che la loro imbarcazione è affondata al largo dell'isola greca di Lesbo, nell'Egeo settentrionale. Lo rende noto la Guardia costiera ellenica. I corpi sono stati recuperati in mare durante le operazioni di ricerca e soccorso, mentre finora 34 migranti superstiti al naufragio sono stati ritrovati sani e salvi sulla costa meridionale dell'isola. Stando alle prime informazioni, sull'imbarcazione viaggiavano 38 persone, di cui non si conosce ancora la nazionalità.

