Naufragio in Grecia, Ue: "Tragedia più grande mai avvenuta nel Mediterraneo"

Il naufragio in Grecia dove hanno perso la vita un numero ancora imprecisato di migranti, soprattutto bambini, potrebbe essere la "tragedia più grande del Mediterraneo".

Lo ha detto la commissaria Ue per gli Affari interni, Ylva Johansson, rispondendo a una domanda sul naufragio al largo di Pylos: "Non abbiamo ancora tutte le informazioni di quello che è successo, i trafficanti che mettono queste persone su queste barche non le stanno mandando verso l'Europa, le stanno mandando verso la morte. E' assolutamente necessario impedirlo", ha aggiunto la commissaria.