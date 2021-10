Nato, via 8 membri missione Russia: agenti intelligence non dichiarati

ansa

La Nato ha espulso otto membri della missione della Russia nell'Alleanza, descrivendoli come "agenti d'intelligence russi non dichiarati". Lo ha affermato una fonte ufficiale della Nato. L'organizzazione ha anche ridotto la numerosità della missione russa ammessa alla sua sede, da 20 a 10 accreditamenti, decisione che entrerà in vigore alla fine di ottobre.