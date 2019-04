National Thowheeth Jamath: ecco chi è il gruppo accusato della strage in Sri Lanka

Le origini dell'Ntj - Le notizie sulle origini dell'Ntj sono frammentate: secondo alcuni potrebbe trattarsi di un ramo dell'ex Liberation Tigers of Tamil Eelam (Ltte, più comunemente conosciuta come Tamil Tigers), l'organizzazione militante tamil basata nel nordest dello Sri Lanka e sconfitta durante la presidenza di Mahinda Rajapaksa (2005-2015).



Un gruppo, l'Ntj, da non confondersi con la Tamil Nadu Thowheed Jamath (Tntj), organizzazione islamica non politica basata nello Stato indiano di Tamil Nadu nata nel 2004 da una costola dell'organizzazione non governativa musulmana Tamil Nadu Muslim Munnetra Kazagham (Tmmk). La Tntj, infatti, si propone di insegnare il vero Islam sia ai musulmani, sia ai non musulmani ed è impegnata nel sociale. Sulla sua pagina Facebook, l'organizzazione ha "duramente condannato" gli attentati di Pasqua, che peraltro nessuno ha ancora rivendicato.



Terroristi sostenuti da una rete internazionale - In ogni caso, lo stesso governo dello Sri Lanka ha riconosciuto che probabilmente l'Ntj non ha agito da solo. Il sottosegretario al governo Rajitha Senaratne, infatti, ha detto di non ritenere che "gli attacchi possano essere stati portati avanti solo da un gruppo di questo Paese. C'è una rete internazionale senza la quale questi attacchi non sarebbero riusciti".



Intanto, secondo i media internazionali sostenitori dell'Isis stanno festeggiando la strage, sostenendo che si tratta di una vendetta per il recente massacro nelle moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda, e della campagna miliare a guida Usa in Siria. Celebrazioni che secondo Rita Katz, direttrice del Site (il sito che monitora le attività dei jihadisti online), potrebbero spianare la strada all'Isis per rivendicare la carneficina nello Sri Lanka.