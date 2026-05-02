Dopo aver appreso le condizioni di Mohammadi, l'iniziativa Nobel delle donne e il comitato del Nobel hanno pubblicato due comunicati chiedendo a gran voce la "fine alla persecuzione di coloro che si battono per la giustizia, la libertà e la dignità umana". E si sono stretti all'attivista e alla sua famiglia: "Teniamo vicini nei nostri pensieri la famiglia di Narges, le sue sorelle attiviste in Iran e il suo team dedicato, tutti coloro che continuano a stare al suo fianco e a sostenerla. Il vostro coraggio, amore e fermezza contano profondamente. (Mohammadi, ndr) ha ispirato il mondo, ma lei è, soprattutto, un essere umano attesa con paura oggi da figli e famiglia". La fondazione per questo ha insistito affinché la donna sia "rilasciata immediatamente" e "affidata alle cure dell'equipe medica specializzata".