Nagorno-Karabakh, i separatisti: "Scioglieremo la Repubblica" | L'Armenia: "È una pulizia etnica"

La disputa del Nagorno-Karabakh è una storia lunga, finora percepita come vagamente esotica da molti occidentali. Eppure anche lì la crisi, come nella vicina Ucraina, si è acuita fino a sfociare in una guerra, con Usa e Russia e Turchia determinate a far valere la propria influenza nella regione contesa.

Pashinyan: "Pulizia etnica contro gli armeni" "L'analisi della situazione mostra che nei prossimi giorni non ci sarà più alcun armeno nel Nagorno-Karabakh. Questo è un atto di pulizia etnica", ha affermato Pashinyan parlando dell'esodo di massa dei profughi armeni dalla regione contesa. "Questo è anche un atto di privazione della patria, qualcosa che abbiamo a lungo affermato e avvertito dalla comunità internazionale". Il primo ministro ha poi osservato che le dichiarazioni di enti internazionali al riguardo senza azioni concrete sono "un'altra statistica per la storia che permetterà ai Paesi di prendere formalmente le distanze da questo crimine". Senza adeguate misure politiche, queste dichiarazioni da parte degli altri Stati "equivalgono a essere d'accordo con ciò che sta accadendo".