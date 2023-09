Nagorno-Karabakh, l'Azerbaigian lancia un'operazione militare nella regione | Tajani: serve una soluzione diplomatica

Baku: "Vicini al raggiungimento degli obiettivi"

Secondo l'assistente del presidente dell'Azerbaigian, Hikmet Hajiyev, gli obiettivi dell'operazione militare sarebbero "prossimi a essere raggiunti. Gli obiettivi militari che avevamo identificato in precedenza sono già stati neutralizzati. In seguito, come previsto, le operazioni continueranno in modo mirato, su scala più limitata". Il ministero degli Esteri azero ha quindi affermato che la via per raggiungere la pace è la garanzia del ritiro completo delle forze armate armene dal territorio.