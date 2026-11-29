In un altro attacco, avvenuto nel pomeriggio del 26 novembre, un aereo da combattimento, artiglieria e droni hanno colpito un complesso che ospita una scuola e un monastero buddista, nel corso di una cerimonia religiosa nel villaggio di In Yone, nella municipalità di Sinbaungwe (regione di Magway). Come se non bastasse sono stati attaccati anche alcuni campi per sfollati nel villaggio di Le Kyi Lone, nella municipalità di Pekhon. Su questi raid si è scatenata l'ira di Banya Khung Aung: "Che lo si guardi dall'alto o da terra, è evidente che questo luogo è un campo per sfollati. Bombardarlo deliberatamente e in modo ripetuto costituisce un crimine di guerra". Più in generale, il segretario del Consiglio esecutivo provvisorio dello Stato Karenni ha tracciato un bilancio macabro della situazione: "Alcuni corpi non sono più identificabili, sono stati fatti a pezzi. Erano tutti civili".