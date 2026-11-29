Raid aerei dell'esercito sul Myanmar, i gruppi di opposizione: "Oltre 70 vittime"
Il Paese è in preda al caos da quando, il 1° febbraio 2021, i militari hanno sottratto il potere al governo eletto di Aung San Suu Kyi, scatenando un diffuso malcontento popolare
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Il Myanmar sotto il fuoco dell'esercito. Che avrebbe provocato oltre 70 vittime e decine di feriti. A dirlo sono i gruppi di opposizione e le fonti locali, secondo cui i raid condotti dai militari sono andati avanti per tre giorni consecutivi, dal 26 al 28 novembre. Il bilancio è drammatico: "Alcuni corpi non sono più identificabili, sono stati fatti a pezzi. Erano tutti civili", ha dichiarato Banya Khung Aung, segretario del Consiglio esecutivo provvisorio dello Stato Karenni, un organo di governo temporaneo istituito dai gruppi di resistenza.
La pesantezza dei raid: colpita una festa di matrimonio
Gli attacchi aerei condotti dall'esercito, che nel febbraio 2021 ha sottratto il potere a Aung San Suu Kyi salendo al governo, si inseriscono in una serie di frequenti incursioni che prendono di mira gruppi armati pro-democrazia, provocando spesso vittime tra la popolazione civile. Negli ultimi giorni i raid hanno colpito un luogo destinato a un matrimonio, scuole, aree residenziali. Solo nell'attacco del 28 novembre nell'area della festa di matrimonio sono morte 21 persone, mentre altri raid a Mrauk U, nel Rakhine, hanno provocato almeno 24 vittime. Il totale dice oltre 70 morti e il bilancio potrebbe aggravarsi ulteriormente.
"Alcuni corpi non sono più identificabili"
In un altro attacco, avvenuto nel pomeriggio del 26 novembre, un aereo da combattimento, artiglieria e droni hanno colpito un complesso che ospita una scuola e un monastero buddista, nel corso di una cerimonia religiosa nel villaggio di In Yone, nella municipalità di Sinbaungwe (regione di Magway). Come se non bastasse sono stati attaccati anche alcuni campi per sfollati nel villaggio di Le Kyi Lone, nella municipalità di Pekhon. Su questi raid si è scatenata l'ira di Banya Khung Aung: "Che lo si guardi dall'alto o da terra, è evidente che questo luogo è un campo per sfollati. Bombardarlo deliberatamente e in modo ripetuto costituisce un crimine di guerra". Più in generale, il segretario del Consiglio esecutivo provvisorio dello Stato Karenni ha tracciato un bilancio macabro della situazione: "Alcuni corpi non sono più identificabili, sono stati fatti a pezzi. Erano tutti civili".
Nel caos da diversi anni
Il Myanmar è in preda al caos da quando, il 1° febbraio 2021, l'esercito ha sottratto il potere al governo eletto di Aung San Suu Kyi, scatenando una diffusa opposizione popolare. In seguito alla repressione violenta e letale delle manifestazioni pacifiche, molti oppositori del regime militare hanno imbracciato le armi. Oggi, gran parte del Paese è coinvolta nel conflitto. Dal colpo di Stato militare, l'Ong statunitense Armed Conflict Location & Event Data (Acled) avrebbe stimato un bilancio di circa 100mila vittime causate dal conflitto civile. Tuttavia, non esiste un quadro ufficiale delle vittime e le stime variano notevolmente.