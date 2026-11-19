Il verdetto della Cig è arrivato con il voto favorevole di 9 rappresentanti contro i 6 contrari. Il collegio ha dunque respinto in modo categorico la difesa del Myanmar secondo cui la campagna del 2017 fosse un'operazione legittima contro gli insorti. In quell'anno l’esercito birmano avviò contro i rohingya una campagna di persecuzione violenta, con l'uccisione indiscriminata di decine di migliaia di persone, stupri di massa, saccheggi e la distruzione di interi paesi. Oltre 700mila persone furono costrette a fuggire nel vicino Bangladesh, dove vivono tuttora in campi profughi e in condizioni disastrose. La sentenza segna la prima volta in cui la Cig stabilisce che uno Stato ha commesso un genocidio. Il tribunale ha inoltre ordinato al Myanmar di "consentire e agevolare il ritorno sicuro, volontario e dignitoso" dei profughi rohingya costretti a lasciare le loro case.