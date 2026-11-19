Myanmar, la Corte internazionale di giustizia riconosce il genocidio contro la minoranza rohingya
Cig: "uccisi migliaia di civili, perpetrati atti diffusi di violenza sessuale, nonché atti di estrema violenza contro i bambini"
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Il Myanmar ha commesso un genocidio nei confronti dei rohingya. È questa la sentenza storica e di ampia portata con cui la Corte internazionale di giustizia (Cig), la massima autorità giudiziaria delle Nazioni Unite, ha riconosciuto le violenze perpetrate nel corso di una brutale operazione militare del 2017 contro la minoranza etnica che vive nello Stato settentrionale di Rakhine.
Una sentenza storica
Il verdetto della Cig è arrivato con il voto favorevole di 9 rappresentanti contro i 6 contrari. Il collegio ha dunque respinto in modo categorico la difesa del Myanmar secondo cui la campagna del 2017 fosse un'operazione legittima contro gli insorti. In quell'anno l’esercito birmano avviò contro i rohingya una campagna di persecuzione violenta, con l'uccisione indiscriminata di decine di migliaia di persone, stupri di massa, saccheggi e la distruzione di interi paesi. Oltre 700mila persone furono costrette a fuggire nel vicino Bangladesh, dove vivono tuttora in campi profughi e in condizioni disastrose. La sentenza segna la prima volta in cui la Cig stabilisce che uno Stato ha commesso un genocidio. Il tribunale ha inoltre ordinato al Myanmar di "consentire e agevolare il ritorno sicuro, volontario e dignitoso" dei profughi rohingya costretti a lasciare le loro case.
Chi sono i rohingya
I rohingya sono una minoranza etnica, in prevalenza musulmana, originaria della costa occidentale del Myanmar - Paese a maggioranza buddista. Privati della cittadinanza dalla legge del 1982, vivono da decenni come apolidi a causa delle gravi discriminazioni subite. Le persecuzioni ai loro danni cominciarono durante una parentesi di parziale apertura democratica del Myanmar, un periodo in cui l'apparato militare conservava tuttavia un forte controllo sul Paese. L'inchiesta ha coinvolto anche Aung San Suu Kyi - Nobel per la pace nel 1991 -, la leader politica birmana più famosa e allora capo di fatto del governo civile, imputata di non aver fermato le stragi e le repressioni compiute dai militari.
Conseguenze immediate
La sentenza ha avuto subito delle conseguenze a livello internazionale. Il ministro degli Esteri britannico, Ed Miliband, ha annunciato che il Regno Unito procederà all'espulsione dell'addetto alla difesa birmano e ha chiesto una riunione d'urgenza del Consiglio di sicurezza dell'Onu per prendere ulteriori provvedimenti. Anche Antonio Guterres, segretario generale dell'Onu, ha accolto con favore la sentenza, chiedendo il "ritorno sicuro" della minoranza musulmana.