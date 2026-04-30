Myanmar, il premio Nobel Aung San Suu Kyi trasferita ai domiciliari

Aung San Suu Kyi è da anni una delle figure più controverse e centrali della politica del Myanmar. Premio Nobel per la Pace nel 1991, è stata a lungo simbolo della transizione democratica del Paese e della resistenza alla giunta militare. Dopo il colpo di Stato del 2021 che ha rovesciato il governo eletto, è stata arrestata dall’esercito e rimossa dal ruolo politico che ricopriva. Da allora è rimasta in stato di detenzione, con accuse che vanno dalla corruzione alla violazione di norme di sicurezza nazionale, in un processo ampiamente contestato a livello internazionale in cui si era vista arrivare una condanna di 33 anni.