Mondo
5 anni dopo il colpo di stato

Myanmar, aperte le urne per le elezioni organizzate dalla giunta militare

28 Dic 2025 - 07:20
© Afp

Sono state aperte le urne per le elezioni organizzate dalla giunta militare in Myanmar. Un giornalista dell'agenzia Afp ha visto un seggio elettorale aprire all'alba nel quartiere Kamayut di Yangon. Ha già votato anche il capo della giunta militare. È la prima volta dal colpo di Stato militare di cinque anni fa che il Myanmar va al voto. Un'elezione alla quale però credono in pochi e che viene percepita dall'Onu e da diversi Paesi come strumento dei militari al potere per legittimare il governo. Il voto, che avverrà in più fasi, zona per zona per ragioni di sicurezza, fino al 25 gennaio, è sotto lo stretto controllo di militari. Tutti i partiti democratici sono stati sciolti.

