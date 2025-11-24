Myanmar, oltre 1.600 stranieri fermati in maxi blitz contro le truffe online

Le zone di confine del Paese, segnate da anni di instabilità e combattimenti, ospitano da tempo strutture considerate vere e proprie centrali criminali. Al loro interno operano gruppi specializzati in raggiri sentimentali e commerciali, un settore illecito che genera profitti stimati in decine di miliardi di dollari ogni anno. L'amministrazione militare è stata spesso accusata di non contrastare con decisione l'espansione di questo sistema, ma analisti ritengono che i controlli si siano intensificati dallo scorso febbraio, in seguito alle pressioni esercitate da Pechino, considerato il principale sostenitore militare del regime.