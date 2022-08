Mutilato dagli squali, ora si batte per loro: "Impariamo ad amarli"

Stava svolgendo una missione, nella baia di Sidney, il sommozzatore Paul De Gelder , quando all'improvviso, l' 11 febbraio 2009 , la sua vita è cambiata. E non del tutto in negativo. Ora, nonostante l'incidente, non cova odio verso quelle creature che gli hanno tolto per sempre degli organi vitali, anzi si batte per loro e promuove una campagna per cambiare la visione che la gente comune ha dei pescecani. "Passare del tempo con gli squali, imparare a conoscerli è una cosa che cambia la vita - spiega De Gelder al Guardian - insegna a superare i pregiudizi e andare oltre alle nostre paure".

La storia -

è arrivato da dietro, sbucato dal buio,

poi mi ha staccato con un solo morso un braccio e una gamba

De Gelder, all'epoca sommozzatore nella marina militare americana, doveva portare a termine una semplice missione di routine. "Dovevo testare un nuovo equipaggiamento dell'unità subacquea dell'antiterrorismo - ha raccontato l'uomo -abbiamo stabilito un contatto visivo per qualche secondo,". La sua vita poteva finire lì, ma è riuscito a raggiungere l'imbarcazione base ed è stato salvato dall'equipaggio.

L'amore per gli squali -

il sommozzatore non ha avuto più paura di quelle creature

Ha imparato a conoscerli e ha capito che non sono crudeli, come pensano tutti

io gli davo da mangiare e loro non avevano nessuna reazione cattiva

Ma, dopo quell'aggressione così feroce,e da allora ne è diventato il più ardente difensore.: "Un giorno mi hanno invitato a prendere parte a delle riprese nelle isole Fiji - ha aggiunto De Gelder - ero andato per farmi una vacanza. Poi mi sono ritrovato vicino diversi esemplari di squali toro. Ma non mi hanno aggredito. È stato incredibile,. Da quella giornata i miei pregiudizi su di loro sono spariti". Dopo alcune ospitate televisive nelle emittenti americane si è trasferito a Los Angeles e parla ai convegni, come ospite di terapie motivazionali. E dei pescecani, che gli hanno strappato per sempre degli arti, ne ha parlato anche in un libro dal titolo "Perché abbiamo bisogno di salvare il più incompreso dei predatori". Nel testo spiega della sua esperienza tragica e della nuova vita che quelle creature gli hanno regalato perché "non sono la personificazione del male - sottolinea - e non uccidono solo per il gusto di farlo".