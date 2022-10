Musk a capo di Twitter, il post di Trump: "Contento che ora sia in mani sane"

Il fatto potrebbe assumere una rilevanza non da poco anche a livello politico. Potrebbe infatti avere un impatto sulle prossime elezioni di midterm negli Stati Uniti, se Musk manterrà la promessa di ripristinare gli account degli utenti banditi dalla piattaforma e di limitare le restrizioni sui contenuti pubblicabili.

"Twitter deve ora lavorare sodo per liberarsi dei bot e degli account falsi. Sarà più piccolo ma sarà migliore", gli auspici di Trump nel messaggio pubblicato sul suo social Truth a commento della nuova proprietà acquisita dal Ceo di Tesla. Si tratta di parole che svelano un certo interesse da parte del tycoon verso una piattaforma famosissima e molto influente che gli garantirebbe maggior seguito e un contatto diretto con i suoi potenziali elettori. Secondo una parte dei conservatori la piattaforma potrebbe favorire i liberali e declassare segretamente le voci conservatrici. L'ex presidente Donald Trump non è l'unico a essere stato bandito. Come lui anche il suo alleato Roger Stone, che ha scritto su Telegram: "Aspetto pazientemente di riavere la mia voce".

Dal canto suo, Elon Musk sin da aprile ha ripetutamente sottolineato che il suo obiettivo era quello di sostenere la "libertà di parola" sulla piattaforma e di lavorare per "sbloccare" lo "straordinario potenziale" di Twitter. L'imprenditore ha suggerito di ripensare l'approccio del social alla moderazione dei contenuti e ai divieti permanenti, con potenziali impatti sul panorama politico. Per comunicare l'acquisizione, giovedì scorso, Musk ha twittato: "L'uccello è libero", un riferimento al logo per indicare il nuovo corso di Twitter.