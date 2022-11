Museo del Prado, "attacco" eco-attivisti contro un quadro di Goya a Madrid

Al museo del Prado di Madrid c'è stata una nuova incursione degli attivisti per il clima.

Due giovani ecologiste hanno poggiato le mani sulle cornici di due dipinti di Goya e, sulla parete, hanno scritto con vernice nera "+1,5 gradi" per denunciare l'inerzia delle autorità di fronte al riscaldamento globale. Le due eco-attiviste sono stati arrestati e presi in custodia dalle forze dell'ordine. Le opere di Goya non sono state danneggiate.