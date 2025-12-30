Muore a 35 anni Tatiana Schlossberg, nipote di John F. Kennedy

Tatiana Schlossberg, giornalista impegnata sui temi ambientali e nipote dell'ex presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy, è morta all'età di 35 anni. La notizia è stata resa nota dai familiari. "La nostra amata Tatiana ci ha lasciati questa mattina. Rimarrà per sempre nei nostri cuori", si legge nel comunicato diffuso sui social media dalla John F. Kennedy Presidential Library and Museum. La scomparsa arriva a circa un mese dalla pubblicazione di un saggio sul New Yorker in cui la giornalista aveva raccontato di essere affetta da una forma terminale di leucemia. Nel testo, Schlossberg aveva spiegato che la diagnosi era arrivata poco dopo la nascita della figlia, avvenuta nel maggio del 2024.