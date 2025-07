Motociclista ucciso da un orso, la commozione del sindaco di Ferno: "'Non lo dimenticheremo"

La disgrazia è accaduta quando Omar Farang Zin stava percorrendo la strada Transfagarasan, 90 chilometri di paesaggi mozzafiato in mezzo alla natura in Romania, insieme ad altri motociclisti. L'uomo lavorava come autista a Malpensa ed aveva appena ottenuto una promozione. Zin era residente a Lonate Pozzolo (Varese), dopo aver vissuto per un periodo a Samarate. La famiglia è originaria di Ferno, dove Zin era estremamente conosciuto e dove tornava molto spesso. La madre, scomparsa durante la pandemia, gestiva il bar di via Roma a Ferno, pieno centro storico, mentre la sorella gestisce tuttora la gelateria a poche centinaia di distanza.