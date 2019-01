Moscovici: "La crisi tra Italia e Francia è assurda, deve finire"

"Avere una crisi fatta di sole provocazioni non ha senso. E' assurdo e deve finire". Lo ha detto al Tg5 il commissario Ue agli Affari economici, Pierre Moscovici, commentando la tensione fra Roma e Parigi. Moscovici ha poi spiegato che l'Italia "non corre il rischio di essere isolata" in Europa: "Dobbiamo abbassare i toni e creare una buona relazione fra i due Paesi" che condividono una visione comune sull'euro e i cui cittadini sono "cugini".