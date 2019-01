Frasi Di Maio sulla Francia: Parigi convoca l'ambasciatore italiano

L' ambasciatore d'Italia in Francia, Teresa Castaldo, è stato convocato al ministero degli Affari Esteri francese per un chiarimento in seguito alle affermazioni del vicepremier, Luigi Di Maio , che aveva accusato Parigi di "impoverire l' Africa " e aggravare la crisi dei migranti usando il "franco delle colonie per finanziare il suo debito pubblico". Una fonte del gabinetto del ministro francese ha parlato di "osservazioni inaccettabili e inutili".

Interrogato sulla questione migratoria durante il suo tour elettorale in Abruzzo, Di Maio aveva puntato il dito contro Parigi e invitato l'Unione europea a "sanzionare i Paesi come la Francia che stanno impoverendo gli stati africani", spingendo le persone a fuggire verso l'Europa.



Fonti diplomatiche francesi hanno definito le esternazioni del vicepremier "ostili e senza motivo visto il partenariato della Francia e l'Italia in seno all'Unione europea" e sottolineato che "vanno lette in un cotesto di politica interna italiana".



All'attacco anche il Partito democratico. "Le dissennate dichiarazioni di Di Maio - si legge in una nota del capogruppo Pd a Palazzo Madama, Andrea Marcucci, e del capogruppo dem in Commissione Esteri, Alessandro Alfieri - rischiano di aprire una guerra diplomatica con un Paese storicamente alleato e nostro vicino. Domani alla conferenza dei capigruppo, il Pd chiederà l'immediata convocazione in Aula del ministro degli Esteri Moavero, del tutto scomparso in questa fase. Qualcuno deve far capire a Di Maio che non è più un ragazzo che sta sui tetti di Montecitorio, ma il vicepresidente del Consiglio".