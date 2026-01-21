Mosca, previsto un incontro tra Witkoff e Putin

È previsto per, giovedi' 22 gennaio un incontro a Mosca, per discutere della situazione in Ucraina, tra l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Steve Witkoff, e il presidente russo Vladimir Putin. "Ci aspettiamo un contatto del genere domani; è nel programma del presidente", ha confermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Lo riporta l'agenzia Tass. "Sono i russi a chiedere questo incontro. Penso che sia una dichiarazione significativa da parte loro", ha dichiarato Witkoff in un'intervista alla Cnbc, come riporta Reuters.