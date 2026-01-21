Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
discussione sul tema ucraina

Mosca, previsto un incontro tra Witkoff e Putin

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha confermato l'incontro fra l'inviato speciale Usa e il presidente russo

21 Gen 2026 - 12:54
© Afp

© Afp

È previsto per, giovedi' 22 gennaio un incontro a Mosca, per discutere della situazione in Ucraina, tra l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Steve Witkoff, e il presidente russo Vladimir Putin. "Ci aspettiamo un contatto del genere domani; è nel programma del presidente", ha confermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Lo riporta l'agenzia Tass. "Sono i russi a chiedere questo incontro. Penso che sia una dichiarazione significativa da parte loro", ha dichiarato Witkoff in un'intervista alla Cnbc, come riporta Reuters

Ti potrebbe interessare

usa
russia
dmitry peskov
vadimir putin

Sullo stesso tema