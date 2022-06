Mosca valuta l'interruzione dell'elettricità verso la Lituania

Mosca sta valutando la possibilità di tagliare le forniture di elettricità alla Lituania, in risposta alle restrizioni imposte al transito delle merci a Kaliningrad.

Lo ha dichiarato il presidente della commissione Affari internazionali della Duma, Leonid Slutsky. Vilnius è ancora dipendente per il suo fabbisogno da una rete che la collega alla Russia. "A parte le altre cose, come limitare il transito dei camionisti lituani, considereremo la possibilità di interrompere il circuito per le forniture elettriche", ha detto Slutsky.