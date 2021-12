Mosca ribadisce: "Non stiamo preparando invasione dell'Ucraina"

IPA

L'ambasciatore russo presso l'Unione europea Vladimir Chizhov ha ribadito che Mosca non sta preparando un'invasione militare dell'Ucraina. La precisazione è arrivata dopo che il massiccio dispiegamento di truppe sul confine ucraino ha messo in allarme l'Occidente. "La Russia non sta pianificando un attacco contro nessun Paese - ha detto al quotidiano tedesco "Die Welt" -. Nessuna truppa si sta preparando per un'invasione dell'Ucraina".