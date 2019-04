Mosca: "Reagiremo alle attività della Nato nel Mar Nero"

La Russia risponderà alle attività della Nato nella regione del Mar Nero. Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo Alexander Grushko. "Sicuramente intraprenderemo ogni misura necessaria per affrontare le minacce derivanti dall'intensificarsi dell'attività della Nato in questa regione", ha detto. Mosca sta seguendo da vicino "come l'Alleanza svilupperà la sua strategia per rafforzare la sua presenza".