Mosca è già post-Covid: riprese le fiere e gli spettacoli

" La vita qui è ripresa, tutto funziona e questa fiera è mancata a tutti . Finalmente riprendiamo la nostra normale attività". E' con orgoglio che l'imprenditore italiano nel settore delle ceramiche Massimo Marengo invia in presa diretta a Tgcom24 la sua testimonianza da MosBuild 2021, la fiera delle costruzioni che è in corso a Mosca fino al 2 aprile. "E' solo una delle tante attività che qui è già ripartita - aggiunge a Tgcom24. - Mia moglie, per esempio, lavora nello spettacolo e hanno già cominciato a fare concerti da migliaia di persone".

"Per quanto riguarda il comparto fieristico - aggiunge a Tgcom24 Marengo da Mosca, - c'è già un fitto calendario. Io avevo saputo di MosBuild due mesi fa e avevo iniziato a contattare le aziende italiane per l'esposizione ma i miei contatti in Italia erano in difficoltà nell'impossibilità di mandare personale italiano".

"Allora - continua l'imprenditore, che si è vaccinato con lo Sputnik, - mi sono registrato alla fiera da residente in Russia con la mia azienda russa e mi sono fatto inviare i prodotti Made in Italy. I russi avevano previsto di fare questa fiera e l'hanno fatta".

"Abbiamo saltato l'edizione dell'anno scorso per il lockdown, ma stavolta non c'è stato nessun cambio di programma né la cancellazione. Tra gli stand c'è molta gente, molti indossano la mascherina perché è rimasta questa regola per gli spazi chiusi, ma la vita è ripresa a pieno ritmo", conclude.