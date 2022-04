Mosca espelle 18 membri della delegazione Ue in Russia

Mosca espelle 18 membri della rappresentanza dell'Ue dalla Russia.

Lo rende noto il ministero degli Esteri, citato dall'agenzia Tass. Non si ferma quindi il botta e risposta tra la Russia e l'Europa a livello diplomatico. "In risposta alle azioni ostili dell'Unione Europea, 18 dipendenti della delegazione Ue in Russia sono stati dichiarati persona non grata e dovranno lasciare il territorio della Federazione Russa nel prossimo futuro", ha spiegato il ministero degli Esteri.