Attraverso la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova, il governo russo ha denunciato la decisione di YouTube di cancellare i canali in lingua tedesca dell' emittente RT , finanziata dallo Stato. Mosca ha detto che bloccherà i media tedeschi in Russia per rappresaglia. Il sito di streaming video, che fa capo a Google, ha cancellato i canali tedeschi di DFP di RT per la violazione delle linee guida contro la "disinformazione sul coronavirus".

"I progetti in lingua tedesca della holding russa RT sono stati sottoposti a un atto di aggressione informativa senza precedenti da parte di YouTube, commesso con l'evidente connivenza, se non su insistenza, della parte tedesca", si legge in una nota pubblicata sul sito del ministero degli Esteri russo. "L'obiettivo dell'aggressione contro i progetti di RT è ovvio: annegare le fonti di informazione che non si adattano a uno sfondo mediatico comodo per le autorità tedesche. Così, in nome di interessi opportunistici che hanno prevalso sui proclamati 'norme e valori' liberali, la piattaforma americana e le autorità tedesche, con le loro azioni, hanno portato al fatto che i 700mila spettatori di lingua tedesca, abbonati ai canali menzionati, hanno improvvisamente perso la loro fonte di informazione", prosegue la nota.

Mosca: "Guerra d'informazione, pronti a misure di ritorsione" "Tenendo conto della natura di ciò che è successo, che si inserisce pienamente nella logica della guerra d'informazione scatenata contro la Russia, l'adozione di misure di ritorsione simmetriche contro i media tedeschi in Russia, peraltro ripetutamente condannati per aver partecipato all'interferenza negli affari interni del nostro Paese, sembra non solo appropriata, ma anche necessaria".

Chiesto lo sblocco immediato dei canali Il servizio federale per la supervisione delle comunicazioni in Russia, Roskomnadzor, ha chiesto a Google di sbloccare l'accesso ai canali "il più presto possibile". Tali azioni della direzione di Google violano i principi chiave della libera diffusione e dell'accesso alle informazioni e costituiscono un atto di censura verso i media russi, ha fatto sapere Roskomnadzor citato da Interfax.