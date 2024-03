Mosca a Kiev: "Arrestare ed estradare il capo degli 007 Malyuk" | Decreto di Putin per arruolare 147mila giovani

Case distrutte dopo i recenti bombardamenti nel Donetsk, attacchi a Belgorod. E nei dintorni di Kharkiv uomini in azione con i metal detector per individuare le mine nei campi intorno a città e villaggi

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 768.

Le autorità russe hanno chiesto a Kiev l'arresto e l'estradizione di coloro che sono coinvolti negli attacchi in Russia, tra cui il "campo della Sbu Vasiily Malyuk". Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato gli Stati Uniti a fornire a Kiev i missili a lungo raggio Atacms per colpire aeroporti e aerei in Crimea. Putin firma il decreto d'arruolamento di 147mila under 30. La Polonia dispiega l'aviazione a protezione del suo spazio aereo.