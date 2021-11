Morto in un incidente aereo l'imprenditore andato nello spazio con Blue Origin

Tgcom24

Glen de Vries, l'imprenditore 49enne che il 13 ottobre era volato nello spazio a bordo di Blue Origin assieme a William Shatner (il capitano Kirk di Star Trek), è morto in un incidente aereo. Il piccolo velivolo su cui era bordo si è schiantato in New Jersey. "Siamo devastati dall'aver appreso della morte di Glen de Vries. La sua passione per l'aviazione e la beneficenza sarà ricordata e ammirata", è il commento di Blue Origin.