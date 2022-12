È morta Vivienne Westwood, la stilista regina del punk

Rogo in un hotel in Cambogia: è strage

Vivienne Westwood ha condotto una vita straordinaria. La sua innovazione e il suo impatto negli ultimi 60 anni sono stati immensi e continueranno a produrre effetti anche in futuro.

La stilista non ha mai voluto rivelare la sua malattia. Le sue condizioni erano peggiorate negli ultimi giorni, ma tutti quelli che le sono stati vicini hanno riferito di una donna che ha combattuto fino all'ultimo.

Le ultime parole della ribelle della moda Vulcano di idee e novità in vita, Vivienne ha voluto tener fede al suo genio anche in punto di morte. Le sue ultime parole sono praticamente già passate alla storia: la stilista ha sottolineato ai suoi cari, ancora una volta, l'assoluta necessità di prenderci cura del pianeta. La Westwood avrebbe compiuto 82 anni l'8 aprile. Le sue creazioni hanno vestito generazioni di giovani ribelli come lei, testimoni di una rivoluzione della moda a suon di pelle e borchie, prima, e di corsetti e panier, dopo.

Westwood è celebre per aver dominato la scena punk e per essere "madre" di alcuni degli abiti più belli della moda sposa. Da diversi anni la sua collezione è stata disegnata dal partner Andreas Kronthaler. Insignita anche dalla Regina Elisabetta II dell'Order of the British Empire nel 1992, la stilista è stata così amata da ottenere che top model del calibro di Naomi Campbell sfilassero per lei gratuitamente.

Il cordoglio del compagno (e partner creativo) Andreas "Continuerò con Vivienne nel mio cuore", ha detto Kronthaler, marito e partner creativo della stilista. "Abbiamo lavorato fino alla fine e lei mi ha dato un sacco di cose con cui andare avanti. Grazie tesoro. Il mondo ha bisogno di persone come Vivienne per cambiare in meglio. Lei che era stata la regina incontrastata della estetica del punk, gli ultimi tempi, si considerava una taoista. Non c'è mai stato più bisogno del Tao di oggi. Il Tao ti dà la sensazione di appartenere al cosmo e regala uno scopo alla tua vita. Ti dà un tale senso d'identità e forza sapere che stai vivendo la vita che puoi vivere e quindi dovresti vivere: fai pieno uso del tuo carattere e pieno uso della tua vita sulla terra".