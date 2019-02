Vivienne Westwood, moda e battaglie: docufilm sulla regina del punk

Creare abiti per trasformare e spingere all’azione chi li indossa. Potrebbe essere questo un modo per descrivere l’arte di Vivienne Westwood, la stilista che ha rivoluzionato il mondo della moda nella sua Inghilterra e poi a livello globale. Classe 1941, alla soglia degli ottant’anni il suo interesse per il mondo non pare affatto affievolirsi, come testimoniano anche le tante battaglie per la salvaguardia del pianeta che la vedono impegnata come attivista a fianco di Greenpeace. Dal 20 febbraio arriva finalmente anche in Italia il docufilm dedicato a una delle menti creative che sono sempre andate oltre ogni stereotipo, ‘Westwood: Punk, Icona, Attivista’, diretto da Lorna Tucker, ex modella al suo primo lungometraggio.