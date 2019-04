E se fosse stata soffocata al culmine di una lite? 13 aprile 2019 18:41 Morta durante un gioco erotico, sotto torchio il fidanzato: gli investigatori svizzeri nutrono dubbi La linea difensiva del 29enne tedesco che era con lʼinglese Anna Florence Reed nellʼhotel di Locarno dove è deceduta non convince

Com'è morta Anna Florence Reed, la 22enne britannica trovata senza vita nella vasca di un hotel di Locarno, in Svizzera? Il fidanzato che era con lei, un 29enne tedesco, resta sulla sua linea difensiva: la ragazza sarebbe deceduta a seguito di un gioco erotico spinto all'estremo. Ma gli inquirenti nutrono dubbi su questa versione. Se da una parte l'autopsia parla di morte per soffocamento e individua microfratture alle ossa di busto e braccia su cui far luce, le testimonianze dello staff dell'albergo e dei vicini di camera fanno pensare a un violento litigio nella stanza della coppia.

Anna Florence Reed, uccisa in un gioco erotico in Svizzera Facebook 1 di 4 Facebook 2 di 4 Facebook 3 di 4 Facebook 4 di 4 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Vittima del bondageVolendo credere alle parole del 29enne tedesco, ora in carcere, incriminato dalla procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis per omicidio intenzionale, subordinatamente colposo, la giovane inglese avrebbe perso la vita durante la pratica sessuale dello shibari. Si tratta, cioè, di una forma di bondage giapponese consistente nella costrizione fisica del partner mediante corde. Il soffocamento mortale per Anna Florence Reed sarebbe arrivato portando il gioco erotico all'estremo.