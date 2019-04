Locarno, ragazza inglese muore per un gioco di sesso estremo in una camera d'albergo

Una ragazza inglese di 22 anni, Anna Florence Reed, è stata ritrovata cadavere, nel bagno di un hotel a Locarno, in Svizzera. La donna è rimasta vittima di un gioco sessuale estremo. Arrestato per omicidio preteritenzionale il fidanzato, un tedesco di 29 anni.

E' stato l'uomo a raccontare alla polizia l'accaduto. I due stavano praticando sesso estremo. La ragazza sarebbe morta per asfissia o strangolamento. Sul corpo diversi tagli e fratture. Schiamazzi avevano allertato gli ospiti dell'albergo che nella notte avevano sentito le urla di una donna. Era intervenuto il portiere per cercare di calmare la situazione. Purtroppo invano. All'arrivo dei paramedici la situazione era già gravissima. La ragazza è morta subito dopo in ospedale.