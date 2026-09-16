Se stai organizzando un viaggio in Giappone e hai intenzione di scalare il Monte Fuji, dal prossimo anno dovrai prestare ancora più attenzione. Da settembre 2027 il Paese del Sol Levante farà pagare il costo del servizio di soccorso in elicottero durante la bassa stagione. La tariffa introdotta è una delle varie misure attivate dalla prefettura di Yamanashi per scoraggiare gli alpinisti spericolati e poco preparati. Un importo simile di 8mila yen (circa 45 euro) è già in vigore nella vicina prefettura di Saitama per altre aree montuose. La cifra che vuole applicare la prefettura di Yamanashi per l'elisoccorso al Monte Fuji non è ancora nota, ma secondo la stampa giapponese, la tariffa potrebbe ammontare a circa 9 euro per ogni minuto di volo dell'elicottero coinvolto nell'operazione di assistenza.