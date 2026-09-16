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Se stai organizzando un viaggio in Giappone e hai intenzione di scalare il Monte Fuji, dal prossimo anno dovrai prestare ancora più attenzione. Da settembre 2027 il Paese del Sol Levante farà pagare il costo del servizio di soccorso in elicottero durante la bassa stagione. La tariffa introdotta è una delle varie misure attivate dalla prefettura di Yamanashi per scoraggiare gli alpinisti spericolati e poco preparati. Un importo simile di 8mila yen (circa 45 euro) è già in vigore nella vicina prefettura di Saitama per altre aree montuose. La cifra che vuole applicare la prefettura di Yamanashi per l'elisoccorso al Monte Fuji non è ancora nota, ma secondo la stampa giapponese, la tariffa potrebbe ammontare a circa 9 euro per ogni minuto di volo dell'elicottero coinvolto nell'operazione di assistenza.
Il piano introdotto dalla prefettura
Le autorità di Yamanashi richiederanno a chi intende scalare Fuji durante la bassa stagione, che va da inizio settembre a luglio, di presentare progetti dettagliati di arrampicata. "Chiediamo al pubblico generale di astenersi dal salire durante la bassa stagione. Speriamo che queste misure spingano le persone a ripensare a com'è scalare il Monte Fuji durante l'inverno", ha dichiarato il governatore di Yamanashi, Kotaro Nagasaki. I funzionari di Yamanashi e della vicina prefettura di Shizuoka, che governa la parte meridionale del Fuji, hanno visto un aumento delle salite fuori stagione e non pianificate, alcune delle quali hanno lasciato gli alpinisti bloccati. Le autorità di Shizuoka affermano che infliggeranno sanzioni a chi non registra i loro tentativi di arrampicata fuori stagione e rafforzeranno gli sforzi per tenere gli arrampicatori fuori dalle aree riservate.
Le carattetistiche del Monte Fuji
Il vulcano è alto 3376 metri e ogni anno attira circa 200mila escursionisti durante il periodo ufficiale di accesso, da luglio all'inizio di settembre. Al di fuori di questo intervallo, le condizioni diventano estremamente difficili, le temperature scendono sotto i -20 gradi e i venti superano i 108 km/h.Tuttavia le autorità hanno osservato un aumento del numero di ascensioni senza adeguata preparazione. Le squadre di soccorso della polizia, infatti, sono state costrette a intervenire nei mesi invernali per recuperare alpinisti bloccati, operazioni attualmente offerte gratuitamente. La tariffa annunciata per chi necessita di aiuto dovrebbe essere annullata per le persone con un equipaggio adeguato e che registrano il proprio piano di salita prima di percorrere la scalata.