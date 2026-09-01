In Giappone stanno spostando a mano la torre di una fortezza, e sul web non si parla d'altro

L’iniziativa è stata promossa e organizzata dalla prefettura di Aomori, che è riuscita a far partecipare alla fine 1800 persone. Non solo autoctoni ma anche turisti provenienti dall'Europa e dall'America del Nord, che si sono riuniti per spostare il mastio (la torre in questione) del castello. Divisi in gruppi, i volontari sono riusciti nel loro intento dopo essere stati disposti in lunghe file e dopo aver cominciato a tirare le grandi corde al ritmo di un tamburo che ha suonato per tutto il tempo. Alla fine della giornata di sabato (22 agosto) l’edificio ha finito per essere spostato di ben 113 metri, mentre domenica si è arrivati a guadagnare un altro metro abbondante. Mancano ora altri 73 metri per spostare e riportare la torre nella posizione originale ma tale distanza verrà coperta a questo punto da appositi macchinari edili, che dovrebbero completare il lavoro entro la fine dell’anno. Si utilizzerà una tecnica chiamata "hikiya", che permette di spostare interi edifici senza smantellarli, sfruttando impalcature provvisorie su rulli.