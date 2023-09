Cambiamento climatico, ecco come si è ridotto il Monte Bianco in 150 anni: il "test" di un pittore inglese

La delusione una volta in cima Nel luglio 2022, James Hart Dyke è partito per il Monte Bianco con una missione: riprodurre il più fedelmente possibile le due opere al tramonto del famoso pittore delle Alpi francese Gabriel Loppè (1873). Così, munito di cavalletto, vernici a olio e accompagnato da un cameraman e altri scalatori, ha percorso la via per la vetta. Per simulare le condizioni il cui il collega dipinse 150 anni prima, è rimasto sulla cima del monte per circa due ore attendendo l'ora perfetta, nonostante una temperatura che oscillava tra i -15° e -20°. La "fotografia" odierna, ha lasciato però l'artista spiazzato.

"Le cime che Loppè ha visto e catturato sulle tele stanno scomparendo, volevo rappresentarle di nuovo sia per mostrare il danno che è già stato fatto, sia per condividere questo paesaggio prima che sparisca per sempre", ha detto Dyke. Secondo lui, nessun pittore sarà in grado di ripercorrere la salita a causa dello scioglimento dei ghiacciai.

