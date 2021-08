instagram

Il cantante R&B americano R. Kelly è stato descritto come un "predatore" dall'accusa, nel primo giorno del processo contro di lui in corso a New York per abusi sessuali. Il 54enne, noto in particolare per la sua hit "I believe I can fly", è apparso in silenzio nell'aula del tribunale federale di Brooklyn dove viene processato con le accuse di estorsione, sfruttamento sessuale di minore, rapimento e corruzione per un periodo che va dal 1994 al 2018.