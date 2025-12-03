Logo Tgcom24
l'impianto accusatorio resta

Inchiesta su fondi Ue, Procura: rilasciati nella notte Federica Mogherini e Stefano Sannino

Fuori anche Cesare Zegretti. I tre indagati sono stati liberati perché non considerati a rischio fuga. Le accuse riguardano frode negli appalti e corruzione, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale

03 Dic 2025 - 08:45
© ansa

© ansa

L'ex Alta rappresentante per la politica estera Ue, Federica Mogherini e l'ambasciatore Stefano Sannino sono stati rilasciati nella notte dopo essere stati interrogati dalla polizia federale delle Fiandre occidentali nell'ambito dell'indagine della Procura europea su una presunta frode relativa alla formazione finanziata dall'Ue per giovani diplomatici. Rilasciato anche Stefano Zegretti, dirigente del Collegio d'Europa. "Dopo essere stati interrogati dalla polizia giudiziaria federale belga, i tre sono stati formalmente informati delle accuse a loro carico, che riguardano frode e corruzione negli appalti, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale. Sono stati rilasciati, in quanto non considerati a rischio di fuga", riporta la Procura Ue in una nota.

Mogherini, Sannino e Zegretti, viene spiegato, "sono stati formalmente informati delle accuse a loro carico". La Procura europea ha evidenziato inoltre che "tutte le persone sono presunte innocenti fino a prova contraria da parte dei tribunali belgi competenti".

