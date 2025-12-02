Logo Tgcom24
Inchiesta su fondi Ue, Federica Mogherini fermata in Belgio

02 Dic 2025 - 13:40
Federica Mogherini, l'ex Alta rappresentante dell'Ue e attuale rettrice del Collegio d'Europa è tra le persone fermate nell'ambito dell'indagine che ha visto scattare questa mattina delle perquisizioni al Servizio per l'azione esterna dell'Ue (Seae) e il Collegio d'Europa a Bruges. L'inchiesta riguarda un presunto uso improprio di fondi Ue. Le operazioni sono scattate all'alba, con il sequestro di documenti e tre fermi per interrogatori con l'ipotesi di frode negli appalti pubblici, corruzione e conflitto di interessi di natura penale.

