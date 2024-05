Missouri, madre spara alla figlia di 9 anni e annega quello di 2

In Missouri una donna di 36 anni, Ashley Parmeley, è stata arrestata con l'accusa di aver ucciso i due figli dopo che lei stessa si è presentata alla polizia di Festus, confessando di aver sparato alla sua bambina di nove anni e di aver annegato il figlio di due. "È una tragedia per la nostra comunità", ha detto lo sceriffo della contea di Jefferson. Non sono ancora chiare le cause degli omicidi.