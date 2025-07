Usa, il centro di detenzione per migranti "Alligator Alcatraz" si allaga dopo un temporale

"Alligator Alcatraz", il nuovo centro di detenzione per migranti costruite nelle paludi vicino a Miami e che Donald Trump ha inaugurato martedì non ha retto al primo temporale estivo. Stando ai video pubblicati suo social infatti la struttura si è allagata proprio poco dopo la visita del presidente, nonostante il governatore della Florida Ron DeSantis avesse assicurato che era in grado di resistere a uragani di categoria 2.