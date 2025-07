Colombia, la droga arriva grazie al sistema satellitare

Un drone semi-sommergibile guidato da un sistema satellitare Starlink per trasportare droga dalla Colombia agli Stati Uniti. E' questa l'ultima frontiera del narcotraffico, scoperta dai militari di Bogotà, che hanno trovato il mezzo su una spiaggia nella regione caraibica di Santa Marta.

La tecnologia - che secondo le autorità sarebbe in grado di trasportare oltre una tonnellata di cocaina - è un'evoluzione dei vascelli utilizzati dai Narcos sin dalla metà degli anni Novanta. Ha un'autonomia fino a 800 miglia, è flessibile e soprattutto può essere guidato in remoto, permettendo così ai criminali di non uscire allo scoperto.