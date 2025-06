Missile iraniano stermina la sua famiglia a Tamra, la disperazione di un sopravvissuto arabo-israeliano: "Hanno ucciso i miei fiori"

Quattro donne che apparivano sorridenti, belle, piene di speranza nelle foto sui social. "Ho perso una donna meravigliosa che era tutto per me. Era un'insegnante, aveva successo, ha cresciuto i figli nel modo migliore. È difficile descrivere il mio amore per la mia cara moglie. Rimarrà nel mio cuore per il resto della mia vita. Ogni cosa è andata distrutta in pochi secondi - ha spiegato Khatib a Ynet -. Non posso credere di essere rimasto con una sola figlia, non mi riprenderò facilmente. Io e lei adesso abbiamo bisogno di cure finché non riusciremo a digerire questa perdita sconvolgente", ha dichiarato.