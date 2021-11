Ministro salute tedesco: "In Germania c'è una pandemia dei non vaccinati"

La Germania sta vivendo "una pandemia dei non vaccinati": lo ha detto il ministro della Salute tedesco Jens Spahn . "In alcune regioni i posti di terapia intensiva sono di nuovo quasi insufficienti", ha aggiunto sottolineando che "voler chiudere lo stato di emergenza pandemico non significa affatto che la pandemia sia finita".

"La quarta ondata è qui con piena forza - ha aggiunto -. Viviamo una pandemia dei non vaccinati ed e' massiccia, con numeri di contagio in aumento".

Accelerare i richiami La Germania, come precisato dallo stesso Spahn, vuole accelerare sui richiami del vaccino con la terza dose, prendendo come modello Israele, "che è riuscito a far abbassare la curva dei vantaggi grazie alla terza dose".

Oltre 100 morti al giorno Intanto, secondo il presidente dell'istituto tedesco Robert Koch, Lothar Wieler, i numeri legati al Covid "sono preoccupanti. In un giorno ci sono di nuovo oltre 100 morti". "La quarta ondata si sviluppa esattamente come immaginavamo proprio perché molti non si sono vaccinati", ha precisato. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 194 decessi, mentre una settimana fa erano stati 114.